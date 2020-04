Guanzon kay Antiporda: Shunga, abogado ka ba?

Inokray ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa nilabas na babala sa mga empleyado laban sa pagpo-post ng negatibo laban sa gobyerno sa social media.

Ito’y matapos kumpirmahin ni DENR Undersecretary Benny Antiporda ang nilabas na memorandum na inaatasan ang mga pinuno ng DENR office sa provincial at city level na pagbawalan ang kanilang empleyado ng pagpo-post ng negatibong komento laban sa gobyerno sa social media ngayong umiiral ang pinahabang enhanced community quarantine.

Nilinaw naman ni Antiporda na walang disciplinary action sa mga empleyadong lalabag sa memorandum kundi gusto lang nilang ipaalala na “you don’t bite the hand that feeds you.”

Sinita naman ni Guanzon ang babala ni Antiporda sa mga empleyado ng DENR.

“Abogado ba yang DENR official na yan? Saan ka mag graduate, attorney?” tweet ni Guanzon.

Sumagot naman ang ilang netizen na hindi abogado si Antiporda kundi dating presidente ng National Press Club.

Sa komento naman ni Antiporda sa kanyang Facebook account, pinalagan nito ang pagtawag sa kanya na “shunga” o tanga.

“Madam Comm. Rowena Guanzon, I will not stoop down to your level. Ooops Mali ho pala! I will not step up to your level, kasi ho Atty po pala kayo at ako’y isang college grad lang po from PUP. Mukhang sobra po talino n’yo kaya binigyan n’yo ako ng hashtag “shunga.” saad ni Antiporda.

“Yung tanong n’yo po sa Twitter kung “SAAN KA MAG GRADUATE?” ayusin ko lang po Madam, it should be…

“SAAN KA BA NAGTAPOS?” or

SAAN KA BA NAG GRADUATE?”pagtutuwid ni Antiporda.