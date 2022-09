GSIS maghihigpit sa pautang

Nagbabala pa ang Government Service Insurance System (GSIS) na maghihigpit sila ngayon sa polisiya sa pagpapautang sa kanilang mga miyembro.

Kasunod ito ng isiniwalat ng GSIS na higit sa 500,000 mga guro na kasapi ng ahensya ang nais nilang matulungan na kung saan ay nagtataka pa sila dahil sa malaki naman ang buwanang sahod ng mga guro ay kung bakit hindi inaasikaso ang bayarin sa utang.

Nagkasundo rin sina Vice President at Department of Education (DepEd) Secretary Sara Duterte at GSIS para resolbahin at ayusin ang utang ng mga guro na umano’y nagpapabaon sa mga pampublikong guro.

Layunin ni VP Sara na maging maayos ang pakikipag-ugnayan ng mga guro at iba pang kawani ng ahensya sa tanggapan ng GSIS at masimulan ang magandang usapin upang hindi na umabot pa sa mahabang proseso. (Vick Aquino)