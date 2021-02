Grupo ni Tats kinilala ng FIVB

Pormal nang kinilala ng International Volleyball Federation (FIVB) ang Philippine National Volleyball Federation Inc. (PNVFI) nitong Linggo.

Magandang balita para sa Philippine volleyball matapos bomoto ang halos lahat ng miyembro PNVI na muli silang kilalanin.

May total na 155 national federation sa possible 190 votes ang sumang-ayon sa recognition ng FIVB sa PNVFI sa naganap na third at last day ng international federation’s world congress na isinagawa sa online.

Sa possibe 190 votes, tatlo ang bumoto ng No, 13 abstained at 20 ang nagsabing hindi nila natanggap ang tanong.

Nagtanong naman ang FIVB sa member votes ng PNVFI’s elections na pinangunahan ng Philippine Olympic Committee nakaraang January 25.

“Do you recognize the elections of the PNVFI last January 25?” tanong FIVB sa mga miyembro.

Ang resulta – 151 ang yes, lima ang no, 16 abstained at 18 ang hindi nakatanggap ng tanong.

Nagpasalamat naman ang buong PNVF Board sa FIVB at lahat ng confederations na sumuporta sa kanila.

“We now proudly banner the honor and the responsibility of being affiliated to both the international federation and the Asian Volleyball Confederation (AVC),” hayag ni PNVFI president Ramon “Tats” Suzara. (Elech Dawa)