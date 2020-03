Grupo ng negosyante nag-ambagan! 1M pamilya sa Metro may tig-P1K GC

Nakalikom ng P1.5 bilyon ang grupo ng mga negosyante sa bansa para maipamahagi sa tinatayang 1 milyong mahihirap na pamilya sa Metro Manila na naipit sa pinatupad na enhance community quarantine.

Hinugot ang pondo mula sa ambagan ng 20 business group sa ilalim ng “Project Ugnayan” initiative. Ang nalikom na pondo ay gagamitin sa pamamahagi ng grocery voucher sa mahihirap na pamilya sa Metro Manila.

Target ng Project Ugnayan na mabigyan ang 1 milyong mahihirap na pamilya ng tig-P1,000 gift certificate.

“In compliance with social distancing guidelines, gift certificates delivered door to door will be redeemable for food items from accessible groceries and supermarkets.” ayon sa kanilang statement.

Makikipagtulungan ang Project Ugnayan sa Project Damayan ng Caritas Manila at Pantawid ng Pag-ibig program ng ABS-CBN para sa distribusyon ng grocery voucher

Ang business groups na sumuporta sa Project Ugnayan ay ang (in alphabetical order): Aboitiz Group, ABS-CBN/Lopez Group, Alliance Global/Megaworld, AY Foundation and RCBC, Ayala Corporation, Bench & Liwayway Group, Caritas Manila, Century Pacific, Concepcion Industrial Corp, DMCI, ICTSI, Jollibee, Leonio Group, Metrobank/GT Capital, Nutri-Asia, PDRF, PLDT/Metro Pacific Investments Corporation, Puregold, San Miguel Corporation, at SM/BDO.