Grocery, supermarket na pasaway sa SRP sinita ng DTI

PINAGPAPALIWANAG­ ng Department of Trade and Industry (DTI) ang ilang mga supermarket at grocery kung bakit hindi sumusunod ang mga ito sa suggested retail price ng kagawaran para sa ibang produkto.

Ayon sa DTI, nakakita ito ng 85 na produktong mas mataas sa SRP ang benta sa ilang mga supermarket at mga grocery kamakailan nang pinaigting nito ang monitoring.

Nabatid na nasa 400 na mga supermarket at grocery lamang ang binibisita noon ng DTI sa loob ng isang linggo pero ngayon ay 600 na.

Sabi ng DTI, ibinababa agad ang presyo ng 77 sa mga produkto para masunod ang SRP. Pero minor violation lang umano ang mga ito dahil ilang sentimo lang ang ikinamahal nito kaysa sa SRP.

Pinadalhan ng DTI ng letter of inquiry lahat ng 85 na kaso at paparusahan ang mga nasulatan na hindi pa tinatama ang kanilang presyo.

Ang kaparusahan sa paglabag ng SRP ay multa na hanggang P1 milyon at mahaharap sa kasong kriminal para sa price manipulation at profiteering.

Sabi ni DTI Secretary Ramon Lopez, wala pa namang umaabot sa puntong ito simula nang ipinatupad ang Tax Reform for Acce­leration and Inclusion (TRAIN) Law.

Para sa mga prime commodity tulad ng de-lata, sabon at baterya, 13 lamang sa 43 na item ang nagmahal ng 1 to 8%. Karamihan dito ay de-lata dahil nagmahal ang presyo ng lata.