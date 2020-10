Grethcel negosyante na

KAGAYA ng ilang atleta, pinasok narin ni Premier Volleyball League (PVL) star Grethcel Soltones ang laranga ng pagnenegosyo.

Sa kanyang Twitter post, ibinahagi ng Petro Gazz Angels open spiker ang kanyang clothing business na Bayabasan Clothing Line.

“Please support me on our newest clothing line. PM me for orders thank you,” tweet Linggo ng former National Collegiate Athletic Association (NCAA standout mula sa San Sebastian Lady Stags.

Bukod sa bagong raket, isa rin sa pinagkakaabalahan ng 25 taong-gulang, 5-8 ang taas at tubong Catmon, Cebu ang pa-vovlog. (Janiel Abby Toralba)