Gretchen nagdekorasyon sa Pasko

RAMDAM na ni dating athlete-host Gretchen Ho ang Christmas spirit kahit na ilang buwan pa ang hihintayin para sa aktuwal na okasyon.

Sa kanyang Instagram post nitong Linggo, ipinakita ng former Philippine SuperLiga (PSL) star at ABS-CBN TV talent ang kanyang sa do-it-yourself Christmas candle decoration.

“Christmas really brings out the kid in me, walang basagan ng trip! Trying to re-decorate the stuff we have here at home para hindi na kailangan lumabas at gumastos pa!” sambit ng 30-year, 5-foot-6 Manila native . “Patawarin niyo ang hindi pantay-pantay na cutout. Ano pa kayang pwedeng DIY?” . (Janiel Abby Toralba)