Gretchen Ho binatikos sa photo op kay Digong

Nakatikim ng pambabatikos si Gretchen Ho sa kanyang Twitter account na tala­gang kinuwestiyon ang pag-attend niya sa dinner invitation ni President Rodrigo Duterte sa Malacañang.

Nakipagsagutan din naman ito sa ilang netizens.

Wala sanang isyu sa netizens tulad ng karamihang artista na present sa dinner dahil known na silang supporters talaga ni Pres. Duterte.

Kaya malaking question mark ito sa followers ni Gretchen dahil kilala siya na isa rin sa bumabatikos kay PDigong. Then, makikita siyang isa sa mga naka-pose for photo op at naki-dinner with other celebrity supporters.

Sabi ni Gretchen, “We were invited to a ‘private dinner’ in Malacañang. Hindi po sinabi na for ‘supporters’ of the President. I was there to have conversation & decided it would help to know the other side of things.”

Hindi ito tinanggap ng ilang followers niya dahil malinaw raw na na-convey sa imbitasyon ni Martin Andanar kung para saan ang dinner. Binigyang-pansin din kung ano raw ba talaga ang purpose ni Gretchen dahil bigla nitong ginamit ang pagiging media practitioner.

Dahil dito, hinahanapan naman si Gretchen ng report ng followers niya tungkol sa nangya­ring dinner, huh!

Anyway, mukhang talagang confused nga yata ang lahat sa pag-attend niya ng dinner sa Malacañang. One night, lumabas na kasama siya sa mga supporter ng Pangulo, the following day, kasama naman ang pangalan niya sa diumano’y matrix to oust Duterte.

Kaya ang tweet niya, “So ano ba talaga? Am I trying to OUST or SUPPORT the government?”

Binasa namin ang mga comments sa pag-attend niya ng dinner sa Malacañang. Ilan dito, “baka double agent ka?”, “ARE YOU NEUTRAL???? but— choosing the neutral side is choosing the side of the oppressor.”

Ang nakakatawa, me­ron pang nag-comment na, “I’m happy for Robi,” huh!

Jennylyn, Dingdong sigurado na ang tambalan

Walang kupas pa rin si Jennylyn Mercado bilang RomCom Queen. Tanggap talaga siya ng tao sa ganitong genre, katibayan na ang consistent sa pagiging mataas sa ratings ng kanyang primetime series na “Love You Two” ng GMA-7.

Feeling namin, kahit sabihin pang nasa edad at puwedeng-puwede na rin naman, malabo pa nga siguro ang wedding bells sa kanilang dalawa ng boyfriend na si Dennis Trillo.

Ang busy ni Jennylyn ngayon na may kasalukuyang “Love You Two” then magsisimula na as host ng pagbabalik ng original reality artista search na “StarStruck” batch 7.

At kung kumpirmado na ngang si Jennylyn ang magiging “Doctora Kang o Beauty” sa Pinoy adaptation ng Korean drama na “Descendants of the Sun”, dire-diretso na ang taping ni Jen from “LYT” to “DOTS”.

Maganda rin ang ginawa ng GMA-7 na bago mapanood sina Jennylyn at Dingdong na magkapareha sa isang serye, mapapanood muna silang live partner as host of “StarStruck” na ngayong June na raw magsisimula.

Sa May 15 naman ang birthday ni Jennylyn while si Dennis ay sa May 12, pero tulad last year, nag-celebrate na sila nang sabay na birthday kasama ang pamil­ya.