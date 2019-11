Gretchen feeling videographer, photographer ni Atong Ang

Tawa nang tawa si Gretchen Barretto sa kanyang Instagram story, na kung saan ay pinagkakaguluhan ang negosyanteng si Atong Ang.

Magkasama ang dalawa sa isang restoran kahapon, pati na ang mga kaibigan, o kasama sa negosyo. At makikita nga na marami ang lumalapit kay Atong para magpa-picture.

“Mas marami na siyang followers sa akin. Mas sikat na siya. Mas marami ang nagpapa-picture sa kanya! Hahahahaha!” sabi ni La Greta.

Sa isang video ay inutusan sila ng may hawak ng kamera na ‘say sex’. At tawa nang tawa si Gretchen.

“Man of the hour siya. Hahahaha!” sambit pa ni Greta.

Well, parang wala ngang katensiyon-tensiyon ngayon sa kampo ni Greta. Na kahit ano pang isipin, o sabihin ng mga tao sa sitwasyon nila ni Atong, dedma na talaga siya.

Dahil daw kay Semerad: Wetpaks ni Sam Pinto biglang lumaki

Puwet kung puwet ang ipinasilip ni Sam Pinto sa kanyang Instagram. Kaloka, na sa panahon ngayon, kung kurba ng katawan lang ang ipapakita mo, hindi ka na masyadong papansinin, ha!

Dapat, mas malala ang eksena mo, para agad-agad, mag-trending ka, ha! Dapat ang ipasilip mo, ‘yung hindi pa masyadong pinasisilip ng iba.

Anyway, sa labanan ng puwet-posure ngayon, winner naman din si Sam. Siyempre, ang swimsuit ang negosyo niya, kaya para maakit niya ang mga kababaihan, o kahit ang mga kalalakihan, na bilhan ang kanilang mga dyowa ng swimsuit, kailangang magpakita ka ng magandang example.

“Suns out, buns out!” ang sabi ni Sam sa photo niya na nakatalikod, at nakabalandra nga ang wetpaks niya.

In fairness, malaman na ang kanyang puwet. Kaya ang mga fan, sinisisi, o pinupuri ang dyowa niyang si Anthony Semerad, na sanhi raw kung bakit naging maubok ngayon ang puwet ni Sam.

Kasi nga, panay ang gym nilang dalawa, at alam na alam ni Semerad ang routine kung paano paumbukin, lagyan ng muscles ang wetpaks.

Kaya say ng mga fan, ‘sana oil’! Hahahaha!

MTRCB dadayo sa Isabela

The Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) will bring its 3rd leg of the 7th Family and Child Summit in Northern Luzon, particularly in the Province of Isabela, with the theme “The Filipino Family and the Philippine Cinema throughout the Years.”

The Summit itself will take place at the Ampitheater of Isabela State University (Main Campus) on 08 November, at 10:00 am-5:00 pm.

For those interested, kindly signify if you wish to join the press conference at 11:00 am at the venue.

For more information, interested parties may reach MTRCB Public Information Office and look for Mr. Robbi Ramos or Ms. Alyanna Tobia through (02) 83767380 loc. 114.