Gretchen Diez pinitik sa planong pagtakbo sa halalan

PINITIK ni Muntinlupa City Rep. Ruffy Biazon ang transgender na si Gretchen Diez dahil sa pahayag nitong bukas siyang tumakbo sa halalan.

“You don’t make a decision to run for public office based on overnight prominence. It would be a candidacy based on a sense of entitlement. You should work the trenches to earn the trust of the electorate and seriously contemplate the responsibility that goes w/ the position,” tweet ni Biazon kahapon.

Naging instant celebrity si Diez matapos maging viral ang video ng eksena sa Farmers Plaza kung saan pinagbawalan ito ng janitress na pumasok sa comfort room ng kababaihan.

Ayon kay Senate President Vicente Sotto, nakakuha siya ng kopya ng CCTV sa tunay na pangyayari kung saan pinayuhan pala itong gamitin ang CR para sa PWD pero tumanggi ito saka ibinidyo ang ginawang pag-ban sa kanya sa CR ng mga babae.