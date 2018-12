Gretchen, Claudine nangangamoy reconciliation dahil kay Dominique

Basta, anything for Dominique, tila nagkakasundo ang magkapatid na sina Gretchen Barretto at Claudine Barretto na alam naman ng publiko na hanggang ngayon ay may silent war zone pa rin sa pagitan nila.

Sa huling post ni Dominique, maraming netizen ang nagsabing kamukha nga raw ito ng kanyang auntie na si Claudine.

Ang dayalog naman ni Gretchen ay aminado ito na sa kanyang younger sister niya ito ipinaglihi kaya hindi nakakapagtaka na nakuha nito ang mga feature niya.

Sobrang nami-miss naman ni Claudine ang kanyang pamangkin, kaya sa comment nito ay sinabi niya kung gaano nga niya ito nami-miss at ang ganda-ganda na nga raw nito.

Sa mga nagsabi naman na kamukha niya, tahasan niyang sinabi na mas maganda sa kanya ang anak ni Gretchen.

Wala namang personal na exchanges of comment ang magka­patid sa isa’t isa, pero marami ang umaasa na sa pamamagitan ni Doms ay maaayos din daw ang magkapatid sa tamang panahon.

Kahit na nag-dialogue na ang La Greta three months back na kina-cut na niya ang relasyon sa mga taong hindi naman niya pinangalanan.

Ang maganda rin naman sa kanya, sa kabila ng lahat ay hindi niya kinokontrol ang kanyang anak upang makipag-ugnayan pa rin kay Claudine which means, nandun pa rin talaga ang pag-asa na magiging okey ang lahat unless si Doms na mismo pumutol sa chance na ito.

‘Yun na!