Gretchen ayaw nang tumulong sa mga kapus-palad

Stop na ang grupo nina Gretchen Barretto sa pagtupad ng mga kahiligan ng mga kababayan nating nangangailangan. Nag-anunsiyo na nga si Gretchen, kasama sina Mimi Que, Patty Pineda, na tinatapos na nila ang pag-grant ng kahilingan ng mga wisher.

Nagsimula nga ang lahat dahil lang sa pagbanat ng mga netizen sa video na pinost nina Gret­chen sa Instagram na kung saan ay habang binabasa nila ang sulat ng isa nating kababayan na humihingi ng tulong ay nagtawanan sila.

Pakiramdam ng netizen, sa halip na tulungan, pinagtawanan nina Gretchen ang kapus-palad nating kababayan.

Pero, humingi na nga ng paumanhin ang grupo nina Greta sa inasal nila. Na sabi nga nila, tao lang sila, medyo immature pa, at hindi nila naisip na ang pagiging masaya sa harap ng mara­ming tao ay magiging masama sa paningin ng iba.

Anyway, ang taong sumulat ay hiyang-hiya sa grupo nina Greta. Sabi nga, hindi kailangang mag-sorry nina Greta, dahil kahit siya raw mismo ay natawa sa pagkakasulat niya.

Nagkaintindihan na ang lahat, pero ang mga basher, hater, hindi tumigil sa pagtira kina Greta. At dito na nga nagdesisyon si Gretchen na itigil na ang ginagawa nilang ito.

Hindi nga pinalampas ni Gretchen ang hirit ni @kendacico na kesyo pakitang tao lang ang pagtulong nila sa mga kapus-palad. “Pakitang tao mo lang. ang plastic ng pagkatao mo.”

Na sinagot nga ni Greta na:

“@kendacico AND WHAT WILL I GAIN FROM BEING PLASTIC ?! ( or Pakitang tao ) I have retired from show business, I am not into politics) I do not need your approval. Move on … Get a life. You are projecting your anger & bitterness towards me. Be productive, work & earn a living & help others before you waste precious time on me ( someone you don’t know personally) peace, love & light if you think you can bully me by posting nasty comments, this ones for you BRING IT ON…. I’m ready for you.”

Sa huli hinamon ni Greta ang mga basher niya na sila ang magtuloy sa ginagawa nilang pagtulong. Na sa bawat panlalait o pagbatikos sa kanila, dapad daw ay may isa silang tao na tulungan.

Well, marami ang nalungkot sa desisyon na ito nina Greta, pero tapos na ang maliligayang araw, na kahit ano pa ang sabihin nila, deadma na sina Greta. So, balik na ulit si Greta sa pagpo-post ng mga OOTD niya, at mga restoran, pagkain sa Instagram niya.