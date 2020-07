Greg, Ginebra amoy balikan

BUKAS si Greg Slaughter na bumalik at maglaro para sa crowd darling Barangay Ginebra Gin Kings.

“I am open to returning to the PBA in the future. I love the fans who have supported me through everything and the ‘Never Say Die’ spirit will always be a part of me. Of course, I am open to playing for Ginebra in the future,” ayon sa Gin Kings center.

Nagulat si Slaughter nang hindi siya bigyan ng panibagong contract offer noong pa-expire na ang kontrata sa koponan, na dati naman umanong ginagawa ng SMC team.

“I was not offered a deal by Ginebra even after my contract expired at the end of January. I found it strange because previous contract dealings I was well informed ahead of time,” saad ng 32-anyos na basketbolista.

Sa kabila nito, bukas si Slaughter na maglaro ulit sa ‘Never Say Die’ team kung mabibigyan ng panibagong pagkakataon.

Sa kasalukuyan ay nagpapalakas si Slaughter kasama ang NBA scout na si Gary Boyson para paghandaan ang FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa Pilipinas.

Napapabalita ring susubok ang player sa NBA G League. (Raymark Patriarca)