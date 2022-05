Greg dinededma ng Batang Pier

BIKTIMA nga ba si Gregory William ‘Greg’ Slaughter ng ‘ghosting’ sa NorthPort?

Sa kanyang Instagram, binasag Linggo ng 33-year-old, 7-foot slotman ang pananahimik para ibigay ang panig sa isyu nila ng Batang Pier.

“I expired at the end of January and talked to our team manager (Bonnie Tan) about extending,” aniya. “After our meeting he said he would get back to me.”

Pagkatapos ng usapan na ‘yun, radio silence na aniya ang management.

“I never heard back then my contract expired,” dagdag ni Gregzilla.

Hindi na siya nakalaro sa Batang Pier hanggang matapos ang 46th PBA 2021-22 Governors Cup na pinagharian ng Barangay Ginebra San Miguel noong Abril 22.

Ilang beses din aniya siyang nag-prisinta sa National team, pero hindi nakuha.

Nasa NorthPort pa rin ang rights kay Slaughter. Ang problema ay walang komunikasyon sa kanya ang Batang Pier.

Pinanapos niyang sey, na ganun din rin ang nangyari noon sa kanya sa Gin Kings – nabigyan siya ng offer pagkatapos ng mapaso ang kontrata kaya nasa crowd favotite team din ang rights sa kanya. (Vladi Eduarte)