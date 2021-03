Greg-Christian palit kuwadra

NAG-SWAP na ng team sina Christian Standhardinger at Greg Slaughter.

Parehong top pick overall sa Draft – si Slaughter noong 2013 sa Ginebra, makalipas ang apat na taon ay si Slaughter sa San Miguel Beer.

Kakapiraso ang kumpirmasyon mula sa PBA website.

“The NorthPort Batang Pier has dealt 2017 number one overall draft pick, Christian Standhardinger to Barangay Ginebra Kings in exchange for center Greg Slaughter,” unang talata ng release.

Ang pangalawa:

“The PBA trade committee approved the deal Thursday.”

Ilang araw na rin sigurong nasa tanggapan ng PBA ang trade papers, binubusisi ng trade committee.

Si Standhardinger ang isa sa leading rebounder ng nakaraang Philippine Cup, mainam din ang depensa at kasama sa All-Bubble D-Fenders ng PBA Press Corps.

Walang kapaguran ang Fil-German, babad ng 37 minutes sa bawat laro at nag-average ng 19.9 points, 12.0 rebounds, 3.8 assists noong nakaraang conference.

Kinuha muli ng Gins si Slaughter para may pampain sa Batang Pier at makuha si Standhardinger, 31.

Pagkatapos bawiin ng Gins ang 2019 Governors Cup crown, napaso ang kontrata ni Slaughter, 32, sa Ginebra at hindi nag-renew.

Pumunta siya ng US, inabot ng pandemic.

Bumalik ang 7-foot center noong September pero hindi pa na-renew ang contract at hindi nakasama sa Clark, Pampanga bubble ng all-Filipino. Kampeon ang Ginebra pagsapit ng December.

Noong nakaraang buwan, nagkaayos ang Gin Kings management at si Slaughter, pumirma muli ng kontrata.

Sa huling season sa Gins, nag-average si Gregzilla ng 9.8 points, 6.4 rebounds, 1.0 assists at 0.9 blocks. (VE)