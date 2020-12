Greg ‘binitin’ ni Chua sa balik Ginebra

HINDI pa sinagot ng Ginebra management, partikular ni team governor at San Miguel Sports Director Alfrancis Chua, kung bibigyan ng panibagong kontrata si Greg Slaughter para makabalik sa koponan.

“Maybe after the holidays, we can talk in person, ” reaksiyon ni Chua kaugnay sa Instagram post ni Slaughter kung saan ay humingi ito ng tawad sa kanya at sa San Miguel big boss na si Ramon Ang nang lumayas nitong taon sa koponan dahil umano’y hindi na mabibigyan ng ekstensiyon sa papatapos na niyang kontrata.

Ayon kay Chua, wala siyang kimkim na galit kay 7-footer Greg at tingin niya’y nasa tamang edad na ito para mapagtanto ang kanyang pagkakamali.

“There is no bad blood. I think he’s mature enough to realize that what he did is wrong,” pahayag ni Chua sa naunang ulat.

Nitong Martes ay nag-sorry ang nag-AWOL na 32-anyos na basketbolista matapos itong magmaktol sa koponan.

Sakaling pagbigyan ay inamin ni Greg na balak niyang manumbalik sa Ginebra kung saan bukas naman sa isipan ni Chua na makausap nang masinsinan ang big man. (Aivan Episcope)