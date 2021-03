Greg aararo sa NorthPort

“PINAPANGAKO ko sa inyo na hindi ko kayo bibiguin.”

Mahaba-haba ang post ni Greg Slaughter sa Instagram matapos makumpirma na mula Ginebra ay nai-trade na siya sa NorthPort kapalit ni Christian Standhardinger.

Bitter-sweet ‘ika nga ang 7-footer, pero wala siyang binitawang hinaing sa dating team.

“It has been a tremendous 6 years with Barangay Ginebra. Although I am saddened to know that my journey with them has officially come to an end, from the first pick in the draft to All-Star and multiple championships, I will always look back fondly at the time I spent there,” ani Gregzilla.

Top pick overall ng Gins si Slaughter noong 2013, isang taon matapos maging No. 1 pick ng San Miguel si 6-foot-10 June Mar Fajardo, ang kabalyahan niya sa ilalim sa kanilang collegiate days sa Cebu pa.

First selection din ng SMB (mula Terrafirma) si Standhardinger noong 2017.

Isang taon lang ang tanda ni Slaughter, 32, kay C-Stan.

Inaasahang magiging main man na ng Batang Pier si Slaughter, na makakatuwang ang magbabalik na mula sa injury na sina Robert Bolick at Sean Anthony.

Pinasalamatan pa ni Slaughter ang mga top brass ng San Miguel Corp. na sina owner Ramon S. Ang, sports director at Ginebra governor Alfrancis Chua, coaches at fans.

Nagkaroon ng stalemate ang relasyon ni Slaughter at Ginebra matapos bawiin ng crowd darlings ang 2019 Governors Cup crown. Hindi pumirma ng bagong kontrata ang slotman, pumunta ng US at nagpa-kondisyon. (VE)