Greenlees, Mercado silver sa 2018 Asian Lawn Bowls

MINSANG pang ipina­kita nina national lawn bowlers Ronalyn Greenlees at Homer Mercado ang kanilang husay sa pagsungkit ng silver medal sa mixed pair event ng ginanap na 2018 Asian Lawn Bowls Championships sa Terengganu, Malaysia.

Nakaabot ang Southeast Asian (SEA) Games medalist na si Greenlees at kakampi na si Mercado sa kampeonato suba­lit nabigo sa pares nina Songsin Tsao at Chaitai Kanchanakaphan ng Thailand sa iskor na 14-16.

“We are happy to win the silver medal for our country,” sabi ni Greenlees, na quarterfinalist sa 2008 World Outdoor Bowls Cham­pionship.

“With or without the help of the government, we will continue to join tournaments and bring honor to the country because we love our sport,” sabi ni Greenlees, na sinabing sari­ling gastos ng manlalaro ang pagsali sa Malaysia.

Ipinaliwanag pa ni Greenlees na ang lawn bowls team ay nakatakdang magpartisipa matapos na makakuwalipika sa 13th Asian Championships na nakatakdang ganapin si­mula Oktubre 10 hanggang 17 sa China.

Matatandaan na nakapag-ambag ang Lawn Bowls ng isang ginto, tatlong pilak at dalawang tanso sa paglahok nito sa 29th SEA Games sa Kuala Lumpur, Malaysia.

Ang mga nakamedalya ay sina Robert­ Guarin, Emmanuel Portacio at Leoncio Carreon, Jr. sa ginto sa men’s fours; sina Baron­da, Nancy Toyco at Nenita­ Tabiano sa pilak sa women’s fours at sina Greenlees, Jagonoy at Bradborn sa pilak din sa women’s triples. ()