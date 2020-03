Green saling pusa lang sa Splash Brothers

BASAG na naman si Golden State Warriors star Draymond Green kay Hall of Famer Charles Barkley nang muling patulan ng analyst ang pagpalag ng una.

Nito lamang nakaraang linggo ay hindi na napigilang resbakan ng 30-anyos na cager ang panlalait sa kanya ni Barkley at sa buong GSW.

Pahayag ni Green, dapat daw ay ayusin ni Barkley ang kanyang trabaho dahil kung hindi ay papalitan niya ito sa pagiging analyst.

“Barkley should stop before I take his job, though,” ani Green noong nakaraang linggo.

Rumesbak naman agad si Barkley. Tila pinamumukha sa manlalaro na hindi naman siya ang mukha ng Warriors gaya nina Steph Curry at Klay Thompson na tinaguriang Splash Brothers.

“I think [Draymond is] a good player and a great guy. I like messing with him but he’s got the perfect face for radio!,” paunang pahayag ni Barkley.

“He don’t have a TV face! He could do the job but he doesn’t have a face for TV.” (Aivan Episcope)