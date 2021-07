Green Lanes para sa ‘green countries’

Ang Green Lanes program ng Pilipinas para sa mga indibidwal na fully vaccinated ay inilunsad ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) noong Hulyo 1, 2021 sa paglalabas ng paunang listahan ng mga bansa at hurisdiksyon na kabilang dito.

Pinaikli na ang panahon na kailangang ilagi sa mga quarantine facilities ng mga fully vaccinated na indibidwal na papasok ng Pilipinas, anuman ang kanilang travel history, kung namalagi lamang sila sa mga “green countries” 14 na araw bago sila dumating sa Pilipinas

Ano ang tinaguriang “green” na mga bansa at hurisdiksyon? Ito ang mga bansa at hurisdiksyon na kinikilala na may low risk COVID-19 incidence rate at case trajectory ayon sa Department of Health. Pag-aaralan ng IATF ang listahan kada dalawang linggo para malaman kung may mga bansa o hurisdiksyon na kailangang idagdag dahil natugunan na nila ang mga pangangailangan.

Kasama sa paunang listahan ang Albania, American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Australia, Benin, Belize, The British Virgin Islands, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Cayman Islands, Chad, China, Cote d’ Ivoire (Ivory Coast), Eswatini, Falkland Islands, French Polynesia, Gambia, Ghana, Greenland, Grenada, Hong Kong, Iceland, Isle of Man, Israel, Laos, Liberia, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Micronesia, Montserrat, Morocco, Mozambique, New Caledonia, New Zealand, Niger, Nigeria, Northern Mariana Islands, Palau, Rwanda, Saba, Saint Barthelemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Pierre and Miquelon, Sierra Leone, Senegal, Singapore, Sint Eustatius, South Korea, Taiwan, Togo, Turks and Caicos Islands (UK), Vietnam, and Zimbabwe.

Simula Hulyo 5, 2021, maaari nang pumunta ang mga Overseas Fililpino Workers (OFW) sa Philippine Overseas Labor Office (POLO) para makakuha ng katibayan ng kanilang vaccination status.

Samantala, maaari nang gamitin ng mga OFWs, returning overseas Filipinos, at iba pang manlalakbay mula sa mga kinilalang “green” na bansa, ang green lanes simula sa Hulyo 1, 2021 kung pwede na nilang tuparin ang mga kinakailangan.

Noong Hunyo 28, 2021, inaprubahan namin sa IATF, ang mga alituntunin para sa inbound international travel para sa mga indibidwal na fully vaccinated na. Una sa mga ito ay ang alituntunin na ang indibidwal ay itinuturing na fully vaccinated pagkalipas ng dalawang linggo o higit pa matapos niyang matanggap ang huling dose ng two-dose vaccine o pagkalipas ng dalawang linggo o higit pa matapos nyang matanggap one-dose vaccine.

Maliban dito, kailangan din na ang bakuna na tinanggap ng indibidwal ay kasama sa listahan ng Philippine Food and Drug Administration Emergency Use Authorization o ibinigay dahil mayroon siyang Compassionate Special Permit, o kasama sa Emergency Use Listing ng World Health Organization.

Para maging kwalipikado para sa mas maikling quarantine, ang mga indibidwal na fully vaccinated ay kailangang magpakita ng katibayan ng kanilang vaccination status. Para sa mga nagkumpleto ng bakuna sa Pilipinas, kailangan munang iverify ang kanilang vaccination cards bago umalis ng bansa. Ang sertipikasyon ay dapat manggaling sa Certificate of Vaccination Record portal ng Department of Information and Communications Technology o galing sa City Health Officer ng local government unit na nangasiwa sa pagbabakuna.

Ang mga indibidwal na tumanggap at nagkumpleto ng bakuna sa labas ng Pilipinas ay kailangang magpakita ng opisyal na dokumento na maaaring magpatunay ng kanilang vaccination status. Tulad ng nabanggit ko, ang katibayan ng pagbabakuna ng OFWs ay dapat na patunayan ng mga POLO sa bansang pinagmulan nila. Ang International Certificate of Vaccination ay kailangang ipakita ng mga OFW at iba pang mga manlalakbay.

Ang mga nasabing dokumento ay dapat na ipakita sa kinatawan ng Bureau of Quarantine para sa muling pag-verify sa One-Stop Shop ng Department of Transportation pagdating sa bansa.

Ang lahat ng inbound travelers na kwalipikado sa Green Lanes program ay isasailalim sa pitong araw na facility-based quarantine, na pinaikli mula sa orihinal na 14 na araw na quarantine para sa mga international travelers.

Ang RT-PCR test ay gagawin sa ikalimang araw ng quarantine. Kung negatibo ang resulta, kailangan pa ring tapusin ang seven-day facility-based quarantine. Kung positibo sa COVID-19, kailangang sundin ng maysakit ang prescribed isolation protocols.

Ngayon na alam na natin kung aling bansa o hurisdiksyon ang kasama sa listahan ng “green” countries, at dahil pinaigsi na ang araw ng quarantine, makakasama na ng mga fully-vaccinated na Pilipino ang kanilang pamilya sa mas mahabang panahon.