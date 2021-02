Green, Ignite nanambak

PINAGDISKITAHAN ng Ignite na galing sa back-to-back losses ang Greensboro Swarm, 122-109, sa bangis nina Fil-Am Jalen Green at Isaiah Todd sa 20th NBA G League 2021 nitong Linggo sa AdventHealth Arena sa Orlando, Florida.

Nanguna sa opensa ng Ignite si forward Todd na umiskor ng 23 na may three rebounds pa, nakatig-18 markers sina Jonathan Kuminga at Amir Johnson. Bumakas si Green ng mahalagang 17 markers, habang may career-high 13 assists, seven rebs. at three pts. si Daishen Nix.

Matapos ang dikitang opening quarter, umeskapo ang Ignite at lalo pang umalagwa huling yugto, 107-84, ika-7:41 sa gameclock.

Sunod na makakatapat ng Ignite (may 5-2 win-loss record) ang Long Island Nets sa Lunes. (Janiel Abby Toralba)