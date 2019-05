Great Wall of España

Sarah Jireh Asido

Go USTe, Go USTe, Go USTe! Go, go, go, go!

Ang sarap marinig niyan mga Ka-Abante, punong-puno ng puso ang bawat sigaw, punong-puno ng saya ang bawat hiyaw. Ganyan ang Tomasino, all out ang support para sa bawat laban ng unibersidad.

Ibang klase naman kasi talaga ang intensity at impact na dulot ng UAAP, school pride naman kasi ang pinag-uusapan at pinaglalabanan dito. Bragging rights talaga ang meron ka lalo na kung ang unibersidad mo ang kampeon o mas lalo pa kapag overall champions.

Nakakatuwang balikan ang aking buhay kolehiyo sa University of Santo Tomas mga Ka-Abante. ‘Yung tipong makakasalubong mo ‘yung mga paborito mong basketball players ng UST sa corridor at makakasama mo sa klase ang ilan sa mga astig na volleyball player.

Ang hilig ko sa sports ay talagang mas lalong naging solid habang ako ay nasa UST, mas na-exposed ako at mas napamahal sa field na ito. Naaalala ko pa ang mga laro sa Final Four na aking pinanood, nagamit ko sa mismong laro ang mga chant at yell na itinuro sa amin ng Yellow Jackets nung kami ay freshmen.

Ang daming mga alaala na nagbabalik dahil sa muling naging maingay ang aming unibersidad sa UAAP.

Hindi na masama ang runner-up finish ng UST Golden Tigresses sa season na ito ng UAAP, napakaganda ng performace na ipinakita nila. Hindi nila binigo ang UST community, mas nagbigay pa nga sila ng panibong pag-asa, panibagong apoy para sa mga Tomasino.

Bilang isang Thomasian ay napakasarap makitang muli sa limelight ang Golden Tigresses. Gumawa sila ng ingay nang magawa nilang patalsikin ang nagrereynang DLSU Lady Spikers, sino bang mag-aakala na masisilat nila ang finals spot sa defending champs?

Hindi nagpadala sa intimidation ang mga bata ni Coach Kungfu Reyes, inilabas pa ng mga ito ang kanilang pangil at samahan mo pa ng matatalim na claws.

Mapapa-roar ka na lang talaga sa lupit ng laro na kanilang ipinakita sa season na ito. Nakaka-proud talaga!

Naalala ko tuloy ang panahon kung saan dinodomina ng UST ang volleyball scene sa UAAP. ‘Yung tikas at angas nina Mary Jean Balse, Venus Bernal, Angge Tabaquero, Ruby De Leon at Aiza Maizo. ‘Yan ang mga pangmalakasang players ng España-based spikers.

Tinawag pa silang Great Wall of España dahil sa galing ng blocking nila, isama mo pa diyan ang solid nilang spikes.

Malupet talaga ang plays nila kaya naman laging nasa tuktok ang UST noon, madalas pa nga nilang makaharap ang DSLU Lady Spikers. Mukhang nagbabalik na nga sa eksenang ‘yun ang UST ngayon, sigurado akong hindi lang nag-uumapaw sa skills at talents ang Golden Tigresses kung hindi mas mataas ang kanilang confidence level ngayon na talaga namang madadala nila sa pagpasok ng bagong season.

Hindi man nila makakasama si Sisi Rondina ay hindi sila dapat mangamba dahil lahat naman sila ay mahuhusay at maaasahan. Isama mo pa diyan ang nagbabalik na si EJ Laure, paniguradong mas gaganahang maglaro si Eya lalo’t posible na niyang makasama ang kanyang ate.

Magandang tandem ito, ang confidence na nabuo kay Eya at ang gutom at pananabik ni EJ sa laro. Idagdag pa natin diyan ang walang kapantay na suporta ng kanilang ama na si Eddie Laure, talagang complete package na ang Laure Sisters.

Siguradong marami ang mag-aabang sa pagsasamang muli ng magkapatid. Nakuha na nilang magtagumpay sa kanilang hghschool team na magkasama, ngayon pa kaya na nasa college na sila at mas hinubog na sila at pinalakas pa.

Excited na ako sa tatakbuhin ng UST sa volleyball scene ng UAAP.

Congratulations sa inyo, unending ang husay ninyo at asahan ninyo na unending din ang aming suporta para sa inyo. God bless!

