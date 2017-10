Grave finder, patok sa Undas

Ipinayo kahapon ni Manila Mayor Joseph Estrada ang paggamit ng ‘grave finder’ upang mapadali ang paghahanap at pagtunton sa mga nawawalang puntod sa mga sementeryo sa siyudad ngayong Undas.

Ayon sa alkalde, ang grave finder sa Manila North at South cemeteries ang sagot sa mga nawawalang puntod at naliligaw sa sementeryo

Upang mapadali ang pagbisita sa mga nabanggit na sementeryo ngayong Undas, sinabi ni Estrada na kailangan lang mag-log in sa websites na http://www. manilasouthcemetery.com.ph at http://manilanorthcemetery. com/ kung saan makikita ang ‘grave finder’ search box.

“By clicking some buttons, you’ll easily find the location of your loved one’s tomb, complete with street names and plot numbers. This will save you precious time and effort,” ani Estrada.

Taun-taon na lang aniya ay problema ang dami ng mga reklamo at mga nagpapatulong sa paghahanap ng mga nawawalang puntod ng kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay kaya’t inilunsad ng lokal na pamahalaan ang ang grave finder noong Oktubre 2016.

Ayon kay Daniel Tan, director ng Manila North at South cemeteries, malaki ang naitulong nito sa pangangalaga ng kaayusan sa dalawang pampublikong sementeryo.

Kailangan lang aniyang i-type ang pangalan ng yumaong kaanak at ituturo ng grave finder ang eksaktong lugar kung nasaan ang puntod.

Dagdag ni Tan, mayroong ding mapa ng dalawang sementeryo sa nasabing mga websites.