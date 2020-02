Nakakataba ng puso nang malaman ko sa kumpare kong si Arena Grandmaster Almario Marlon Bernardino Jr. na magsasagawa ang Tarlac City Chess Club Inc. ng grassroots chess tournament na layu­ning makatuklas ng future chess master sa Tarlac gaya nina Mauro Yasay Celestino Cain at Jeffrey Nool.

Sa pangunguna nina Tarlac City Chess Club Inc. president Arnold Soliman, sportsman Jesus Tayag at ABC president Winston Torres, susulong ang Open chess tournament 2200 and below sa Barangay Sto. Cristo Gym sa nasabing lungsod.

Bukas ito sa lahat ng manlalaro na ang rating ay hindi lalagpas sa 2200 kung saan may pabuyang­ P7,000, P5,000, P3,000 at P2,000 ang top 4 finisher habang may tig-P500 ang 5th-10th placers. May prizes din sa category winners na P500 each para sa magiging top lady, top senior (55 years old and above), top kiddies (7-14 years old), top elementary, top high school at top college bet.

Ang registration fee ay P300 at tinatanggap na nina Soliman sa 0907-2849 -934 at Tayag sa 0939-4420-654.

***

Hanga rin ako kina Cabuyao City Mayor Atty. Rommel Gecolea at Philippine Executive Chess Association president Dr. Alfredo Paez sa kanilang walang humpay na pagpapalaganap ng chess sa nasabing siyudad sa Laguna.

Kamakailan lang, ang kanilang na produce sa grassroots chess na magkapatid na Jersey at Jeremy Marticio, estudyante ng Pulo National High School sa Cabuyao City, Laguna ay nagmarka uli sa sport.

Nakapag-ipon si Jersey, 12, ng walong puntos para mag-reyna sa girls 14 and under division habang ang kanyang kapatid na si Jeremy, 14, nakaanim na puntos para mag-third place sa open group A class.

Ang iba pang nagwagi ay sina ElliJah Gabriel Santiago (champion, boys 14 and under) at Keith Icon Ceprado (champion, open group A) sa three-day event na magkatuwang na inorganisa nina Reden Cruz at Joel Villanueva sa pakikipagtulungan nina Olongapo City Mayor Rolen Paulino Jr., Olongapo Sports & Youth Development OIC David Bayarong, SM Central Olongapo City at Olongapo City Elementary School.

***

Binabati ko ang kumpare kong si Jubail, Kingdom of Saudi Arabia-based Jaime Reyes na nagbunga na rin ang pagsisikap nang magkampeon ang kanyang anak na si Philippine chess wizard Oshrie Jhames Constantino Reyes, 8, at grade 3 sa GNC Montessori, Pampanga, sa FIDE/NCFP Standard rating grand finals age group chess championships sa SM Olongapo Central nitong Pebrero 2.

Aabangan ko rin ang anak niyang si Prince, 5, na nursery student sa EZEE sa Sta. Rita, Pampanga.

Ang kampanya nina OJ at Prince ay paggabay nina coaches at trainers Olympian International Master Barlo Nadera, Anthony Tungul, Garry Reyes, Juan Rojano Jr., Abel Dimalanta, Levis Miranda at Robinardo Chico.