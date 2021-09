Granular lockdown mahigpit kahit sa magpapabakuna

Hindi maaaring magoa-schedule ng COVID-19 vaccination ang mga residente sa isang lugar na nasa ilalim ng granular lockdown, ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

Ipinaliwanag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na ito’y dahil sa tinuturing na nasa `critical zone’ ang isang lugar na naka-granular lockdown.

Ibig sabihin aniya ng granular lockdown ay mayroong kumpirmadong kaso ng COVID o cluster ng COVID cases sa isang partikular na lugar.

“So those people who are in the critical zone, they are at risk. Or they may already be infected with COVID,” ayon kay Malaya.

Kung kaya’t mahirap aniya kapag pinayagang makalabas ang mga residente sa granular lockdown kahit sabihin pang naka-schedule itong bakunahan laban sa COVID.

Tiniyak naman ni Malaya na kapag natapos ang lockdown ay magiging prayoridad ang mga residente na maturukan ng bakuna. (Dolly Cabreza)