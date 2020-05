Grand slam winner great team – Black, Fernandez

Parehong sumang-ayon sina Philippine Basketball Association (PBA) champion coach Norman Black at legend Ramon Fernandez na matatawag na great ang isang team kung nanalo ng grand slam.

“Whether you like to admit it or not, that’s the standard,” saad ni Black sa website ng PBA.ph, “You have to win three straight conferences for you to win the grand slam and for you to be known as a grand slam team.”

“To be really considered a great team, you’ve got to experience winning a grand slam definitely,” susog naman ni Fernandez.

Mentor si Black nang masilo ng San Miguel Beer ang triple crown noong 1989.

Isa sa pambato ng Beermen doon si Fernandez na para rin sa marami ang dapat na nanalo ng MVP.

Hinayag nina Black at Fernandez ang parehong kwalipikasyon sa pagiging great ng isang team nang ma-interview sila sa Power & Play radio program ni former PBA commissioner Noli Eala sa Radyo Singko 92.3 NewsFM.

Apat na teams lang sa 45-year history ng pro league ang nakasungkit ng grand slam.

Nauna ang Crispa Redmanizers noong sumunod noong 1976 1983, SMB, 1989; Alaska Milk, 1996; at San Mig Coffee, 2014. (Elech Dawa)