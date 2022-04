Grand rally ng Defensor-Castelo kasado sa Abril 13

Ilalarga ni Malayang Quezon City at UniTeam mayoral candidate Mike Defensor at vice mayoral running mate nito na si Winnie Castelo ang grand proclamation rally ngayong Miyerkules, Abril 13, ng taong kasalukuyan.

Gaganapin ang rally sa Batasan Road, Barangay Batasan Hills sa pagitan ng alas-6:00 hanggang alas-9:00 ng gabi.

Ayon kina Defensor at Castelo, inaasahang humigit-kumulang sa 120,000 bilang ng kanilang mga taga-suporta ang dadalo sa proklamasyon.

Binanggit ng dalawa na inimbitahan nila sa pagtitipon si UniTeam standard-bearer former Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) at vice presidential teammate nito na si Davao City Mayor Sara Duterte.

“We expect them to be there,” giit nina Defensor at Castelo.

Nitong nakalipas na araw ng Linggo ay sinamahan nina Defensor at Castelo si Mayor Sara ng bumisita ito sa ilang mga barangay sa Quezon City.

Matatandaan na sa pagsisimula ng kampanya para sa eleksyon ngayong taon ay nagdaos ng caravan sa lungsod ang mga kandidato ng UniTeam at Malayang Quezon City.

Samantala, bukod kina Defensor at Castelo ay dadalo rin sa proclamation rally ang mga kandidato ng Malayang Quezon City coalition para sa anim na legislative districts at city council.

Kabilang sa mga congressional candidate ng koalisyon ay sina reelectionist lawmakers Onyx Crisologo ng unang distrito, Precious Hipolito Castelo ng ikalawang distrito, Alan Reyes ng ikatlong distrito, Marvin Rillo ng ikaapat na distrito, Rose Lin ng ikalimang distrito, at dating congressman Bingbong Crisologo para sa ikaanim na distrito.

Base sa survey nitong Marso ng Issues and Advocacy Center, malayo ang agwat at bilang ng lamang nina Defensor at Castelo gayundin ang kanilang mga congressional candidate sa kanilang mga kalaban.

Nagpapasalamat sina Defensor at Castelo sa patuloy na suporta ng mga residente.

Ipinangako ng dalawa ang pagkakaroon ng transparent, tapat, proactive, at responsive city government kapag sila ay nahalal.