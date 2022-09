Granada sumambulat sa restawran, 7 tumimbuwang

Pitong katao ang malubhang nasugatan matapos silang masa­bugan ng granada habang kumakain sa isang restawran sa Cotobato City nitong Lunes ng gabi.

Sa report, ginagamot pa sa Cotobato Regional Medical Center ang mga biktima mula sa mga tinamon nilang sugat sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Ayon kay Police Colonel Richard Verceles, operations chief ng Area Police Command-Western Mindanao, nangyari ang insidente sa Park and Dine Restobar and Foodhouse sa Rosary Heights 2 sa Cotobato City bandang alas-nuwebe ng gabi.

Magkakasama umanong kumakain at umiinom ang magkaanak na sina Maricel at Jewel Lenis at mga kaibigang sina Parson Guiaplos, Omar Jamalodin, Sittie Amirkan, Noranifa Uy, Mary Joy Antolan, Maricel Lenis, at Jewel Lenis nang bigla na lang sumabog ang lugar.

Sinabi ni Verceles na base sa narekober na safery lever sa lugar, isang MK2 fragmentation grenade ang ginamit na pampasabog sa nasabing establisimyento. Iniimbes­tigahan nila aniya ang insidente para matukoy ang utak sa nasabing pagpapasabog.