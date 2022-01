Granada sinilid sa motor, rider tiklo

Arestado ang isang 32-anyos na lalaki nang mahulihan umano ng isang granada sa kanyang motorsiklo sa Dasmariñas City, Cavite Miyerkoles ng gabi.

Kasong paglabag sa RA 9262 (Anti-Violence against Women and their Children Act of 2004) at RA 9516 (Illegal Possession of Hand Grenade in relation to Omnibus Election Code) ang kinahaharap ng suspek na si Arjay Alvarez y Ami­mita dahil sa reklamo ni Racquel Argana, 35.

Sa ulat ni P/SSg. Joan Medina ng Dasmariñas City Police, bago ang pangyayari, nagtungo si Argana sa tanggapan ng Bacoor CPS.

Inireklamo ni Argana si Alvarez na dati niyang boyfriend dahil nang kinukuha na niya ang pag-aari niyang motorsiklo ay puwersahan itong tinangay ng lalaki at ginulpi pa aniya siya nito.

Nabatid na dakong alas-10:30 kamakalawa ng gabi nang magsagawa naman ng follow-up operation ang Dasmariñas CPS kung saan inaresto si Alvarez at nakuhanan ng isang granada. (Gene Adsuara)