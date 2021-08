Granada, droga buking sa face mask

Huli ang isang hinihinalang miyembro ng sindikato sa iligal na droga matapos siyang sitahin ng mga awtoridad dahil sa hindi pagsusuot ng face mask sa Taguig City noong Miyerkoles.

Nahaharap si Jamoran Cayagcag, 27-anyos, sa mga kasong paglabag sa RA 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act), RA 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act), RA 9516 at City Ordinance No. 12 Series of 2020 ng Taguig City na nag-aatas sa pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar sa ilalim ng enhanced community quarantine (ECQ).

Ayon kay Southern Police District (SPD) director P/BGen. Jimili Macaraeg, nagsasagawa ng Oplan Galugad ang mga miyembro ng Taguig City Police Substation 9 sa kahabaan ng Roldan St., New Lower Bicutan bandang alas-4:05, kamakalawa ng hapon nang mamataan nila ang suspek na walang suot na face mask.

Pinagagamit umano nila si Cayagcag ng face mask pero sa halip na sumunod ay tumakbo ito.

Hinabol ng mga pulis ang lalaki at nang maabutan ito ay natuklasan umano sa kanyang pag-iingat ang isang hand grenade, caliber .38 revolver, apat na bala ng .38 revolver at isang sealed transparent sachet na naglalaman ng 25 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang P170,000. (Mia Billones)