Grammys 2020: Alicia Keys, Boyz II Men ug Lizzo gihandum si Kobe

Sa ika-62 nga Annual Grammy Awards, mihatag ug pasidungog ang Hollywood musicians sa pagtaliwan sa NBA legend Kobe Bryant.

Matud ni Lizzo sa iyang opening performance: “Tonight is for Kobe.”

Gisugdan usab ni Grammys host Alicia Keys ang pagtapok sa Staples Center, sa Los Angeles, California, sa usa ka tribute nga mensahe alang ni Black Mamba.

“We’re all feeling crazy sadness right now. Earlier today, Los Angeles, America and the whole wide world lost a hero. We’re literally standing here heartbroken in the house that Kobe Bryant built,” matud ni Keys.

Nagduwa sulod sa duha ka dekada si Bryant alang sa Los Angeles Lakers, ug miuli ug lima ka championships.

Giubanan usab siya sa banda nga Boyz II Men sa a capella version sa kantang “It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday.”

Manatay si Kobe, 41, kauban ang iyangb anak nga si Gigi, 13, ug pito pa katawo sa helicopter crash sa Calabasas, California, Dominggo sa Amerika, Enero 26.