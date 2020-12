Grae Fernandez feeling Leonardo DiCaprio

Mama’s boy nga ang bagong idolo ng mga kababaihan ngayon na isa sa mga bida sa “Ang Sa Iyo Ay Akin” na si Grae Fernandez. At yes, si Leonardo DiCaprio nga raw ang idolo niya at nakikita raw niya ang sarili niya sa Hollywood actor, na sobrang close rin daw sa ina.

“Palagi niyang kasama ‘yung nanay niya sa Oscars or kahit saang red carpet event. So parang nakikita ko ‘yung ganung side ko kasi palagi kong kasama ang mom ko every time,” sey ni Grae sa “Magandang Buhay.”

Pero ngayon daw ay iniiwan muna niya ang ina sa bahay.

“May coronavirus, kaya hindi ko siya pwedeng isama. Pero noon, lahat ng lakad ko, mall show ko, kasama ko siya.”

Kung hanga si Grae kay Papa Leo dahil may malasakit ito sa kalikasan, iniidolo naman ng ka-love team niyang si Kira Balinger si Liza Soberano.

“Kasi kahit na nasa taas na siya, sobrang successful na siya, she’s still so humble and she really cares for her fellow countrymen. Wala naman po siyang ginawang masama but if she did she would always own up to it. So she’s really humble and I really aspire to be like her po,” sey ni Kira.

Anyway, inamin ng dalawa na kinikilig sila sa isa’t isa.

“I trust her as a partner. Sa mga eksena po namin wala na kaming ilangan, I know her boundaries. Kaya sobrang dali niyang katrabaho sa mga eksena at ang dali rin niyang kasama kahit sa off-cam po,” sey ni Grae. (Dondon Sermino)