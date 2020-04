Graduation posibleng gawin online – DepEd official

Pinag-iisipan ng Department of Education ang rekumendasyon ng ilang mga paaralan ukol sa pagsasagawa ng online graduation dahil sa banta ng COVID-19 pandemic.

Sa panayam sa dzMM ni DepED Undersecretary Nepomuceno Malaluan, sa ngayon ay hindi pa maaari ang graduation rites dahil pinagbabawal pa ang mass gathering para maiwasan ang pagkalat ng virus.

“Even without ECQ, ang ating DOH (Department of Health) ay meron pang tagubilin sa mga mass gatherings kaya sinabi natin it was not feasible to have face-to-face. Pero may mga natanggap kami na nagmumungkahi na eskwelahan natin o mga divisions na kung pwede ‘yung e-graduation,” ayon kay Malaluan.

“If it will not involve coming together, and congregating face-to-face in a certain place ay pwedeng payagan siguro ‘yun,” aniya pa.

Saad ng DepEd official, ang graduation rites sa bansa ay dapat isinagawa noong April 13 hanggang 17, ngunit naapektuhan ng enhanced community quarantine sa Luzon at sa iba pang lugar.