Grade 5 pupil na pinuna module hinangaan

Nag-viral ang isang social media post hinggil sa pagpuna ng 11-anyos na grade 5 student mula sa South Cotabato, hinggil sa paglalarawan ng isang learning module na ‘matapang’ ang lalaki habang ‘iyakin’ naman ang babae.

Sa post ni Michael Jess Lapid, pinakita nito ang sulat ng kanyang anak na si Miguel para sa Department of Education.

Dapat kasing pagtugmain ng bata ang katangian ng mga lalaki at mga babae.

Sa answer key, nakasaad na ang mga katangian para sa lalaki ay ‘astig, malakas, matapang’ habang ang para sa babae ay ‘iyakin, mahinhin, paiba-iba ang modo.’

“In summary, this activity may hurt people who see it because of its stereotyping and bias,” sabi ni Miguel.

Dahil dito, maraming mga netizen ang humanga kay Miguel dahil alam na nito ang mga isyu ukol sa kasarian. (Riley Cea)