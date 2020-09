Grade 11 nagbebenta ng artwork para sa laptop

Kabilang ang Grade 11 student na si Christian Ribay, sa mga mag-aaral na ginamit ang talento upang makaipon ng kailangan na laptop para maipagpatuloy ang pag-aaral ngayong pandemya.

Ayon sa ina nitong si Jaramine, na solong nagpapalaki sa limang anak sa pamamagitan ng pagtitinda online, hindi madali na matustusan ang kailangan ng pamilya sa ngayon. At kahit pinairal umano ang blended online learning na gagamitan ng modules and online class, mahihirapan pa rin siya dahil hindi kaya ng budget na bumili ng laptop o tablet.

Kumukuha ng Fine Arts and Design sa University of Perpetual Help Molino Campus sa Bacoor, Cavite si Christian at hindi umano ito makakapag-aral nang walang computer para sa online class nito, kaya naman ginamit niya ang talento sa pagguhit para gumawa ng mga portrait at ibenta ito online upang makaipon.

Tinulungan naman siya ng kanyang ina sa pag-post sa Facebook para humanap ng magpapagawa ng portrait sa murang halaga. Umaasi si Jaramine na maraming tutulong sa kanyang anak upang maipagpatuloy nito ang pag-aaral. Payo rin niya sa iba pang mga magulang, na gawing lakas ang mga anak upang magpatuloy sa paglaban. (PNA)