Grace Poe sa mga economic manager: Trabaho muna para may panggastos

NANAWAGAN si Senadora Grace Poe sa mga economic manager ng pamahalaan resolbahin ang problema ng unemployment o kawalan ng trabaho para mabilis na makabangon ang ekonomiya sa halip na hikayatin ang mga batang lumabas sa kanilang tahanan.

“They’ve been telling people to go out and spend to prop up the economy. But before they can spend, they need to have the mo­ney to do so. Allowing kids to go out doesn’t address that problem,” pahayag ni Poe, isa ring child advocate, sa isang statement.

Basahin: Text scam talamak – Poe

Nauna nang inihayag ng Philippine Statistics Authority (PSA) na pinadapa ng COVID-19 pandemic ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 at nagrehistro ito ng negatibong paglago para sa buong taon.

“Economists and businessmen have been calling for a stronger fiscal stimulus since last year to prevent the closure of companies and prevent the loss of jobs. If we are to heal as one, we need to listen to all stakeholders. Wage subsidies would have put money in people’s pockets so they can spend,” sabi ni Poe.

Basahin: PhilHealth ‘di pa absuwelto sa 15B IRM scam – Lacson

Sabi ng senadora, ang consumer spending o paggastos ng tao ay isa lang variable o pagbabago sa expenditure side ng GDP equation kung saan kasama ang investments, exports, imports, at government spending.

Basahin: MMFF pinalulusaw ni Pacquiao

“Malupit at manhid namang sabihan sa mga taong lumabas sila at gumastos kung nawalan na nga sila ng trabaho at ang mahal pa ng bilihin nga­yon, lalo na ang pagkain,” sambit pa nito. (Dindo Matining)