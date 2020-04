Grace Poe: Bilisan ang tulong sa mahihirap

Pinamamadali ni Sen. Grace Poe ang pamamahagi ng unang bugso ng tulong pinansyal mula sa P200 bilyong pondo ng pamahalaan upang agad na matulungan ang mga mahihirap na pamilya.

Kung maaari aniya ay maibigay na ito sa lalong madaling panahon upang maiwasan na maging “mass anger” ang “mass hunger”.

“I understand the logistics in organizing this cash transfer to 18 milllion families but time is of the essence so we must step on the gas,” sabi ni Poe.

Ayon pa sa senador, dapat makatanggap na agad ng tulong ang mga nangangailangan habang tinatapos pa ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang kanilang listahan.

“The profiling and validation of the list of beneficiaries for 18 million families will understandably take time. But we cannot be waiting for lists while the people go hungry,” giit ni Poe.

Dapat din umano ay magbigay ang DSWD ng malinaw na timeline kung kailan maibibigay ang natitirang ayuda mula sa pamahalaan.

“Milyun-milyong kaldero na ang walang laman at kailangan na silang lagyan. Ang ingay na hindi dapat nating ipagwalang-bahala ay mula sa tiyan ng mga walang-wala,” dagdag pa ni Poe.

Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, mayroong 18 milyong pamilya ang nakatakdang tumanggap ng tulong mula P5,000 hanggang P8,000.

“Para mawala ang tensyon, kailangang makita ng tao na iniaabot na ang pera. Walang higit na makapagpapakalma sa kanila kundi ang makatanggap ng pambili ng pagkain at iba pang gamit,” sabi pa ni Poe.(30)