Grace Lee masaya ang ‘nakaraan’ kay PNoy

“Uy, move-on din tayo kapag may time. Six years na ha! Kayo talaga!” natawa na lang na reaksiyon ng bagong Viva artist na si Grace Lee nang tanungin ito tungkol sa pagkaka-link niya noon sa dating Presidente ng bansa na si Noynoy Aquino.

Ayaw talagang pag-usapan ni Grace ang naging kaugnayan niya sa dating Pangulo pero ipinaliwanag naman kay Grace na hindi kasi siya nakausap ng press noong panahon na kasagsagan ng isyu.

At saka niya inamin na nagtago raw talaga siya sa press. Inaya raw niya ang kapatid niya sa Singapore.

Nakaapekto raw sa kanya ang isyu noon dahil hindi siya sanay na pinag-uusapan ang pribado niyang buhay.

“Hindi ako sanay na pinag-uusapan ang private life ko. Sanay ako na pinag-uusapan ang ginagawa ko sa TV. Saka hindi ako sanay na front page ako ng tabloids.

“Saka iniisip ko, six years ago, I’m still very young at may mga bagay ngayon na iniisip ko, siguro if I could reacted better. At that time, I’m still immature, e.”

Sabi pa niya, “I’m a better person I believe because of what happened.”

Amicable naman daw sila ni PNoy. Hindi masasabing magkaibigan pero okey raw sila kahit kung magkita man sila ngayon.

Kung ilu-look back niya ang chapter na yun, paano niya ito tinitingnan na?

“Fun memories! Fun memories na siya,” sey niya.

Natatawa na lang si Grace dahil kahit daw sa ilang guesting niya sa Korea, ang tungkol pa rin dito ang tinatanong sa kanya ng Korean press.

Mas nauna siyang nagkaroon ng comeback at maging visible sa Korea bago sa ‘Pinas pagkatapos ng mahigit isang taon niyang pamamahinga.

May sariling kompanya na si Grace na connected din sa iba’t ibang Asian countries. She’s also into production at isa sa plano niya rin ay makapagdala ng mga sikat na K-pop ar­tist at K-actor sa bansa. Halatang excited si Grace sa mga mangyayari sa business niya kunsaan, gusto naman niyang ang Pinoy talents ang makilala rin sa ibang Asian country tulad ng Korea.

At bukod nga rito, kapi­pirma ni Grace sa Viva Artists Agency bilang isa sa mga bagong talent. At kung dati kahit may nag-uudyok sa kanyang sumabak sa pag-arte ay hindi niya ginawa, baka raw ngayon, i-try na nga niya. Pero siyempre, she’s still more as a host.

Single pa rin si Grace pero oo naman daw, nasa plano niya to settle down.

“Well, ako naman naniniwala na may tao talagang para sa ‘yo. So, we’ll see,” sey niya.

At wala siyang prefe­rence mapa-Pinoy o Korean man ito lalo na at siya raw e, Pinoy na Pinoy naman na talaga.