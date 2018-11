Ilang buwan na lang at panahon na muli ng mga graduation.

Para sa mga magulang ng mga magtatapos ng kolehiyo, ito ang tinatawag nilang finish line kung kailan makikita na ang bunga ng dekada nilang pagsisikap para bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak.

Bago naman dumating ‘yan, daraan muna tayo sa kapaskuhan, ang panahon ng pagsasama-sama ng pamilya – isang break mula sa kani-kaniya nating mga obligasyon – para magdiwang at magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin.

Napakalungkot para sa pamilya ni Marko de Guzman, isang 20-anyos na graduating mechanical engineering student ng University of Santo Tomas, dahil hindi sila makakapagdiwang ng Kapaskuhan, at higit pa, hindi na tuluyang makakapagtapos sa susunod na taon si Marko.

Pinalaki ng isang single mother, si Marko ay kritikal ngayong nakaratay sa ospital bunga ng kapabayaan ng kanyang sinakyang GRAB madaling-araw ng October 26. Dahil nakatulog umano ang driver ng GRAB, bigla ito kumabig nang bumabaybay ito sa Taft Ave. dahilan para sumuyod sa mga damyo o scaffolding na nagbunga sa pagkakabaon ng isang malaking bakal sa bungo ni Marko. Ang nakakagigil, pinaninindigan ng GRAB na dahil sa kanilang patakaran, sa insurance lang maaaring maka-claim ang pamilya ni Marko ng hanggang P200,000 lamang. Ang nagagastos ng pamilya ay lampas P3 milyon na.

Isa itong pagkakataon na dapat ipakita na hindi puwedeng manguna ang mga patakaran ng isang higanteng pribadong korporasyon sa dikta ng ating mga batas.

Huwag naman sana na sa mga abogado pa gastusin ng GRAB ang pera sa halip na ibigay sa pamilya ni Marko. Pag ganyan ang nangyari, tila wala na silang moralidad, puso at konsensiya.

Sa wikang ingles ‘ika nga ay ‘eye-opener’ ang kasong ito para sa lahat ng tumatangkilik ng GRAB. Kung pagbabasehan kasi ang kanilang track-record, ‘tila wala tayong tibay na maaasahan sa kanila. Huwag namang puro pera lang ang habol na walang pagmamalasakit sa kaligtasan at kalagayan ng kanilang mga parokyano.

The ball is in your court GRAB. Show us what you’re made of.