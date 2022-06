Itong mga nakalipas na aarw ay tilang nanunumbalik ang init ng panahon. Naideklara na panahon na ng tagulan, ngunit ramdam pa din natin ang init na mala summer sa tindi. Hindi kagulat gulat na dahil dito ay sobra din ang pagpawis na mararanasan. Natural lamang ito. Ngunit paano na lang kung kahit hindi naman ganoon katindi ang init ng panahon ay grabe pa din pagpawisan? Ito ang tanong sa atin ngayong linggo. Isang maybahay na tilang nabuhusan sya ng tubig sa tindi ng kanyang pagpawis. Grabe ang pawis na nakukuha kung pitpitin ang mga nagamit na damit. Wala namang alam na karamdaman sa edad ng 44, pero mayroong mga sakit ang pamilya tulad ng pagtaas ng BP at diabetes. Hindi rin naman ganoon kadami ang ginagawa sa maghapon dahil trabahong bahay lamang. “Nakakatakot ba ito at may lunas pa ba?”

Wala naman masyadong problema kung pagpawisan lalo na kapag mainit ang panahon. Ngunit nakakaalarma nga kung sakaling ganoon pa din mag iba man ang panahon. Hyperhidrosis ang tawag sa sobrang grabe pagpawisan. Hindi naman ito nakakamatay, ngunit mas madalas nakakairitable lalo na kung nasa labas ay maaaring nakakahiya sa ibang tao kung mukhang madungis dahil sa pawis. May mga karamdaman na maaaring pagmulan nito. Hindi kasama ang pagtaas ng presyon, ngunit kung tumataas ang asukal sa dugo o diabetik ay pwedeng maging sintomas ito. Ang isa pa ay karamdaman sa thyroid. Pwedeng magkaroon ng hindi pagbalanse ng mga hormones nito. Huwag din alisin ang posibilidad na napapagod din sa trabaho. Hindi ibig sabihin na dahil nasa bahay lamang ay hindi na pwedeng mapagod. Ang trabahong bahay ay nakakapagod din at kasama sa mga maaaring dahilan. Ang isa pa ay ang edad lalo na sa mga kababaihan. Kung pumapalya na ang buwanang dinadatnan ay baka naggiging menopause na. Sa dinamidami ng mga sintomas nito, isa na ang sobrang pagpawis, kasabay ng tinatawag na hot flashes. Walang eksaktong edad ang menopause ngunit pwedeng mangyari ito sa edad na 45 hanggang 55, o mas maaaga pa kung maaga ang edad na dinatnan, o naoperahan na tinanggal ang matres o surgically menopaused.

May mga pwedeng gawin upang natural na hindi gaano pagpawisan. Kabilang dito ang paginom ng suka, 2 kutsarita at isa ng kasama ang apple cider vinegar, bago kumain. Pwede din ang green at black tea dahil mataas sa magnesium at vitamin B. Wheatgrass juice na madami din bitamina. O di kaya tomato juice din. Sa maaaring ipahid sa kilikili, maaari ang mga sumusunod. Cornstarch at baking soda, patatas, tea tree oil, lemons, white sandalwood powder, coconut oil o kahit asin. Basta siguruhin lang na tuyo ang papahiran.

Mahalaga ay panatiliing uminom ng madaming tubig. Dalawang litro sa isang araw. Iwasan ang kape at tumigil manigarilyo. Siguruhing magpalit ng damit ng madalas at gumamit ng mag sweat proof shirts.

Ang mas mahalaga, kung talagang kakaiba ang napapansin, huwag mahiyang magpatingin sa inyong doktor.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe! Be vaccinated and boostered!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 at channel 23, tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing sabado 715am) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.