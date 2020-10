‘Grabe mo kong sinaktan’ Arci Munoz sugatan, duguan

Duguan, sugatan ang paa ni Arci Muñoz na dulot nang katatapos na pagsasanay nito sa Philippine Air Force. Awa at paghanga naman ang naramdaman ng mga follower ng aktres sa ibinahagi nitong larawan ng dumudugo pang mga sugat nito sa likod ng kanyang binti.

May mga surgical patches pa ito para takpan ang iba pang sugat nito.

Katabi ng kanyang paa ay ang combat shoes na nagpahirap at nagbigay ng mga sugat sa paa niya.

“To my combat shoes…grabe mo kong sinaktan pero ikaw pa din ang pipiliin ko sa kahit na ano pa mang sapatos jan!! Dahil tinuruan mo kong maging matatag, to have humility, loyalty, to have the sense of valor, and to value the importance of camaraderie. Kaya ikaw pa din paborito ko forever!!! Marami pa tayong dadaanan! #philippineairforce# reservist #sergeant,” sabi ni Arci.

Sinaluduhan naman ni Robin Padilla si Arci sa pamamagitan ng mensahe sa Instagram. Ni-repost ni Robin ang mga photo ni Arci bilang pagkilala at paghanga nito sa tapang at dedikasyon ng aktres.

Angel bugbog sa mga DDS vlogger

Bugbog na bugbog si Angel Locsin sa mga DDS at sa mga ‘anti-terrorism’ vlogger nang i-expose ni NTF-ELCAC spokesperson Lt. Gen. Antonio Parlade, Jr. ang kapatid ng aktres na si Ella Colmenares bilang isang rebelde at recruiter umano ng mga kabataan para sa Gabriela.

Matapos igiit ni Parlade ang pagiging diumano’y komunista ni Ella at sa pagsuporta umano ni Angel sa kapatid, naging pulutan sa kanilang mga vlog ng DDS sa YT ang aktres, pati ang nag-viral na larawan nito sa pagbisita niya sa isang eskuwelahan sa labas ng Manila, na itinuturing na eskwelahan para sanaying maging rebelde ang mga bata at kabataan.

Kulang-kulang sampung vlog, o YouTube channel na ang napanood ko na tinatalakay ang pagiging komunista ni Ella, at ang pinalalabas na pagkakasangkot ni Angel sa grupo o sa CPP-NPA.

Ipinamukha ng mga vlogger na ito kay Angel at sa pamilya nito, na sila ay supporter ng CPP-NPA. Hindi makapalag ang mga supporter ni Angel sa YT dahil agresibo ang pag-atake sa aktres at kapatid nito.

Dimples proud nanay kay Amanda

Sa edad na 16 ay sasabak na sa pagnenegosyo ang panganay na anak ni Dimples Romana, si Callieahmee o Amanda. Kasabay ng pagbahagi ni Dimples sa pagpasok ng anak sa negosyo ay ang paglalahad ng kanyang kasiyahan sa maagang pagdiskarte sa buhay ng anak.

“Sometimes I forget you’re only 16. From your wisdom, entrepreneurial spirit, to the way you go about ideas, you make me so proud to be your mama. My ate @callieahmee will be soon launching @calthebrand her own business that aims to create, push for locally sourced fashion and furniture items. A brand of her own that hopes to inspire, empower and build. A proud young Filipina making her mark and carving her own path to success. #Soon shot by my dear @shairaluna,” say ni Dimples.

Makikita sa close up shot ng anak ni Dimples sa sarili nitong IG ang native bag na ibebenta ng dalagita.

Umani ng pagbati si Dimples para sa anak mula sa mga fan, kaibigan sa industry.