Grabe kasikatan nila: Deanna, Bea, Tots, pinagkaguluhan sa b-day party

Grabe pala talaga ang kasikatan ng mga volleyball player ngayon, ha!

Kung noon ay dinidedma lang sila, na tinatanong lang ng mga taong nakakakita sa kanila kung sino-sino sila, dahil ang tatangkad nga nila, ngayon ay talagang pinagkakaguluhan sila, ha!

Nasaksihan ko kung paano pagkaguluhan, lapitan, pakiusapan ng mga tao sa ‘thanksgiving party’, ‘launching’ ni RK Bagatsing bilang bagong endorser, at ‘birthday party’ na rin ni Ms. Eve Esmerio, owner ng Optimum Skin, ang mga atletang tulad nina Deanna Wong, Bea de Leon, Tots Carlos, Jessy de Leon, Aduke Agunsanya.

Nasa party rin si Ivy Lacsina, ang volleyball player ng National University, na sabi-sabing special sa puso ni Deanna, pero tahimik lang siya sa isang sulok na nakaupo.

Anyway, nasa party rin sina John ‘Sweet’ Lapus, na super close kay Ms. Eve, na kumara nga raw niya, pati na sina Brent Manalo (isa sa mga bida ng Beach Bros.), Nikki Valdez, TikTokerist na si Charlize Ruth, at siyempre si RK Bagatsing nga.

Ang saya ng party dahil super maasikaso si Ms. Eve, pati na husband niyang si Mr. Jon Esmerio, at si Mr. Michael Tica (business partner sa Optima Skin).

Going back sa mga volleyball player, wala yatang table sa party na `yon ang hindi nag-request na makapagpag-picture sa kanila. May iba na grupo-grupo, pero mas marami ang gusto na selfie sila.

Winner, di ba?

At in fairness, ang babait naman ng mga balibolista, dahil lahat ng mga lumalapit, nagri-request ng photo, video sa kanila ay pinagbibigyan nila. Kunsabagay, kampante naman sila sa party na `yon, dahil karamihan nga ay mga kakilala rin nila, since madalas nga silang magpunta sa clinic ng Optimum Skin para magpa-treatment.

Speaking of Deanna, nakita ko nga kung paano niya asikasuhin si Ivy, ha! Na siya talaga ang personal na kumukuha ng pagkain para kay Ivy.

Sayang nga lang at hindi sila nakunan ng photo na magkasama, dahil tila nahihiya nga si Ivy.

Anyway, ayon kay Ms. Eve, volleyball player rin siya, kaya marami siyang kaibigang balibolista. At ang lalakas nga raw ng mga ito, dahil pati mga fan nila ay dumog din sa clinic para magpa-treatment.

Anyway, si John Lapus nga pinakaunang endorser ng Optimum Skin, kaya super proud siya na sabihin na kahit wala siyang make up, mamula-mula ang kanyang skin, o glass skin nga, na usong tawag ngayon.

At ang dami-rami nga raw bagong equipment ng Optimum Skin, na wala pa ang ibang clinic. At ang target nga raw ni John ay ang magpa-abs na rin.

“Medyo matatagalan `yon. Hahahaha! Dapat masipag ka talagang magpunta sa clinic!” sabi ni John.

Sa ngayon, ang ‘ulthera’ nga ang paborito ni John, kaya naman hindi na triple ang baba niya, ha!

Si Nikki naman, aminadong nagpapabawas ng mga unwanted fats, dahil sa trabaho nga raw ng mga artista ngayon, parang bawal tumaba ang mga artista. Na dapat ay in good shape palagi, at doon nga raw naasahan ang clinic nina Ms. Eve, at Mr. Tica.

Anyway, congratulations sa Optimum Skin, ang happy birthday Ms. Eve.