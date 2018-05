Grab umaray: LTFRB pinapaboran ang mga Dabawenyong TNC

Binakbakan ng Grab Philippines ang tanggapan ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Martin Delgra III na mistulang pinapaboran umano ang mga aplikanteng Transport Network Company (TNC) na galing Davao.

Sinabi ni Gohan Nuguid, pangulo ng transport umbrella group na Modern Basic Transport of the Philippines (MBTOP), papatayin aniya sa gutom ang mga Grab driver ng isang sindikato na nagtutulak sa planong tuluyang paglaho ng ope­rasyon sa bansa ng ride-hailing app company na Grab.

“They have common denominators. One is that they all want to paralyze Grab operations. Second is that they all hail from Davao. Another is that they all want to achieve their goals at our expense,” giit ni Nuguid.

Sa ngayon ay ayaw pa munang pangalanan ni Nuguid ang mga sangkot diumano sa ‘Kill Grab’ plot sa takot na resbakan siya ng mga makapangyarihang personalidad na nasa likod ng plano.

Kasabay nito, pinukpok ni Nuguid ang LTFRB na pinoproseso aniya ang aplikasyon para sa license to ope­rate ng mga bagong TNC tulad ng Owto at Golag. Pinaniniwalaan na ang mga bagong TNC sa pangunguna ng Hirna ay pawang galing umano sa Davao.