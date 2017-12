Grab, Uber sa Maynila lilimitahan, truck ban ibabalik

May dalawang hakbang na nais ipatupad si Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada para mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Maynila.

Nabatid na pag-aaralan ni Estrada ang panukalang limitahan ang biyahe ng Grab at Uber sa lungsod kung saan tatlong beses na lamang sa loob ng isang linggo papayagan na maka­biyahe ang mga ito para mabawasan ang sasakyan sa mga kalye ng Maynila.

Nais din ni Estrada na buhayin ng lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng truck ban para lumuwag ang daloy ng trapiko sa lungsod ngayong Kapaskuhan.

“I will talk to President (Rodrigo) Duterte about the re-imposition of the truck ban. We will implement the traffic scheme in the coming weeks,” ayon kay Estrada.

Napag-alaman na noong Pebrero 2014 nilagdaan ni Estrada ang City Ordinance No. 7570 na nag-aamyenda sa Traffic Management Code ng lungsod kung saan hindi papayagan na bumiyahe ang mga truck sa kalsada mula alas-singko ng madaling-araw hanggang alas-nuebe ng gabi simula Lunes hanggang Sabado.

Kabilang na rito ang mga cargo truck, dump truck, cement mixer, eight-wheeler at mga sasakyan na may gross weight na 4,500 kilos.

Habang exempted naman ang mga truck na may kargang pe­rishable goods at aviation fuel.

Pagmumultahin ng P5,000 ang sino man na mahuhuling lumabag sa ordinansa at i-impound ang sasakyan.

Pero sinabi rin ni Estrada na makiki­pagdayalogo muna siya sa mga truck ope­rator bago ipatupad ang ban.