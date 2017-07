Grab, Uber documents sa LTFRB, nawawala

Inamin kahapon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na nawala ang mga dokumento para sa akreditasyon ng Grab at Uber.

Gayunman, nilinaw ni Atty. Aileen Lizada, taga­pagsalita ng LTFRB, na hindi sa kanilang administrasyon nangyari ang pagkawala ng accreditation papers ng Grab at Uber.

“We want to know nasaan ang accreditation papers nila kasi doon namin makikita, nasaan ang business design nila, what did they submit, ano ba talaga ang kanilang proposal, how they will go about their business. Hindi po namin makita ang papeles na iyun,” ani Lizada.

Ang mga accreditation paper ay nasa pag-iingat sana ng dating executive director ng LTFRB su­balit itinanggi umano ng mga tauhan nito na hawak nila ang mga dokumento.

Nagsagawa na rin ng pagsisiyasat noon ang LTFRB na nagtulak sa isa sa mga nasasangkot na opisyal nito na kusang magbitiw sa posisyon.

Napaso ang akreditasyon ng Grab nga­yong buwan habang sa dara­ting na Agosto naman mawawalan ng bisa ang mga papeles ng Uber.

Isang opisyal ng Grab ang nagpahayag na nakapagsumite na sila ng mga bagong dokumento sa LTFRB para sa konsi­derasyon na ma-renew ang kanilang akreditasyon para sa ride-sharing services.

Nakatakdang magpulong ang technical working group ng LTFRB para pag-usapan ang renewal ng accreditation ng Uber at Grab at matukoy ang limitasyon ng bilang ng mga sasakyang papahintulutan ang ope­rasyon.