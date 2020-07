Grab rider naaktuhan sa basag kotse

Kuamalat sa social media ang video tungkol sa isang motorcycle rider na may dalang container para sa Grab, at nambasag ng salamin ng sasakyan sa Makati City.

Sa kuha sa CCTV, makikita kung papaano nagmanman ang isang lalaki na naka-helmet at nakatakip ang mukha sa isang puting SUV sa kahabaan ng isang kalsada nasabing lungsod. Sinilip ng kawatan ang loob ng kotse at nang makahanap ng tiyempo ay tinulak ang salamin ng sasakyan at nakuha ang nasa loob nito.

Nagsalita na ang Grab PH sa nangyaring krimen, at handa silang tumulong para sa imbestigasyon ng mga pulis hingil dito. Gayunman, hindi pa tukoy ng delivery service company kung rider talaga nila ang nasabing kawatan dahil walang plate number ang motorsiklo at hindi rin ito makikilala dahil nakatakip ang mukha.

“Grab does not condone such behavior. We stand ready to assist the authorities with their investigations. Should the offender be identified as a Grab partner, we will not hesitate to take appropriate actions to maintain the safety and reliability of our platform,” lahad pa. (RP)