Grab, Move It deal dehado nga ba mga pasahero?

Magwawagi kaya ang kapakanan ng mga pasahero at rider, sa ulat ng pagbili diumano ng Grab sa Move It?

Makaraang lumutang ang diumano’y ‘backdoor deal’ ng Grab Philippines sa Move It, isang motorcycle taxi hailing app, pinaiimbestigahan ni Atty. Ariel Inton, founder ng Lawyers for Commuters Safety and Protection (LCSP) ang nasabing kasunduan na makasasama aniya sa mga rider at pasahero.

Bago ang sinasabing kasunduan, binigyan na ng Technical Working Group (TWG) ng Department of Transportation (DOTr) ng accreditation para mamasada ang mga motorcycle taxi na Angkas, Joyride at Move It. Ito’y para mapag-aralan kung anong mga regulasyon ang dapat na ipatupad para proteksyonan ang rider mga pasahero.

Marami umano ang nagpasa ng application para sa accreditation pero ang tatlong kompanya lang ang nabigyan nito.

Ayon kay Inton, imposible umanong hindi interesado ang Grab na pumasok sa pilot test. Aniya, “Dahil ayon kay Ariel Lim ng National Public Transport Coalition at member ng TWG ay nag-apply noon ang Grab pero hindi na accredit dahil “late” ang application.”

Sabi pa ng founder ng LCSP, hindi sila tutol sa pagpasok ng mga bagong player. Ang kanilang panig umano, dapat ay gawin ito kapag maayos nang napatutupad ang batas at regulasyon sa mga motorcycle taxi.

Bukod pa diyan, may mga reklamo pa umanong kinakaharap ang Grab na hindi pa tuluyang nareresolba—tulad ng nakatenggang pagbabalik bayad sa mga kostumer, matapos mapatunayan ng Philippine Competition Commission (PCC) na nagkaroon ng overpricing ang Grab.

Matatandaan na inatasan ng PCC ang Grab na i-refund sa mga kwalipikado nitong pasahero o kostumer ang nasa P25.45 milyon. Ano nang nangyari dito?

Dapat talagang matunton ang puno’t dulo nito dahil siguradong kawawa na naman ang mga kababayan nating nagko-commute at gumagamit ng motorcycle taxi hailing app at siyempre pati na rin ang mga rider.

Sabi pa ni Ronald Gustilo, national campaigner ng Digital Pinoys baka maulit daw ang nangyari noong 2018, nang bilhin ng Grab ang Uber.

“Ang TNVS at motorcycle taxis ay nakapag bigay ginhawa talaga sa mga pasahero dahil mas mura ito kumpara sa iba. Kaya nababahala kami sa ginawang backdoor entry ni Grab dahil baka mabuliliasyo ang pilot study at magtaas nanaman ang pamasahe. Kawawa ang commuters,” sabi ni Gustilo.

Nababahala din si Gustilo na baka magaya ang overpricing sa mga motorcycle taxi tulad ng nangyaring sa mga pasahero ng Grab.

Hindi sana matagalan ang pag-arangkada ng imbestigasyon sa umano’y backdoor deal na ito ng dalawang kompanya, sana’y mapatunayan kung ano ang totoo para na rin sa ikakaganda ng sistema ng motocycle taxi sa bansa.