Grab gipaburan busa gibabagan ang motorcycle taxi – Marikina rep

Daw gipaboran ug giatiman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang Grab human babagi ang ubang players nga maoy nagsilbing alternatibong transportasyon sa riding public.

Kini ang nakitang hinungdan ni Marikina City District Rep. Stella Luz Quimbo sa unang desisyon sa ahensiya nga gihinong ang pilot testing niini sa motorcycle taxis nga dali usab nga gibakwi.

Matud sa kongresista, nga ang maong lakang sa LTFRB usa ka klarong pagbabag sa pagsulod sa ubang potential competitor sa Grab.

“LTFRB’s move to withdraw the study is tantamount to putting up what competition authorities call a ‘barrier to entry’. Specifically, LTFRB would put up a barrier to entry in the market for on-demand and platform-based private transport, which includes Grab,” matud ni Quimbo.

Nagtuo ang kongresista nga Angkas ug ubang operators adunay potensiyal nga makigdungan sa Grab ug klaro nga daku ang mawala kanila.

“Because Angkas and other operators potentially compete against Grab, this barrier to entry would provide the latter an undue advantage. With this move by the LTFRB, commuters would once again be left with Grab as their only option in the market,” matud ni Quimbo.

Pan matud sa solon, nga dili unta pugngan o babagan sa LTFRB ang bidan unsang matang sa transportasyon nga maghatag og opsiyon ugalternatibo alang sa mga commuter.

“Kung ang tunay na kakampi ng LTFRB ay ang riding public, tatapusin nila ang pag-aaral na may layunin na maghanap ng agarang solusyon sa problema ng kakulangan at nagmamahal na public transportation,” dugang pa sa lady solon.