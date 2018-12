Grab binarya ang namatay na pasahero

BUKOD sa mga opisyal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), kasamang ginisa ni Senador Grace Poe sa hearing ng Senate committee on public services ang Grab ukol sa naging tulong nito sa pamilya ng nasawi nilang pasahero.

Sa pagsisiyasat ng senador, natanong nito ang nasabing transport network vehicle service (TNVS) kung ano ang naibigay nitong tulong sa pamilya ng namatay nilang pasahero na si Marko de Guzman, 20-anyos, na engineering student ng University of Santo Tomas (UST).

“Gusto ko kasi na magkaroon kayo ng pagkakataon na masabi sa publiko, ano ba ang tinulong ninyo…dahil lumalabas sa mga pahayagan, balita ay diumano napakakulang, ang laki ng kanilang medical bill,” sabi ng senador.

Paliwanag ni Grab country head Brian Cu, “We made attempts to ­offer to the family, to help settle the bill but being a company we also have to think of our shareholders, we couldn’t have offer them unlimited liability type of situation where we cover up to how much the bill will go.”

Huli umanong nagbigay ng ­ayuda ang nasabing kompanya noong Nobyembre 26, isang araw bago mamatay ang biktima.

Nang tanungin ni Poe kung magkaano ang kabuuang halaga na naitulong ng Grab sa pamilya ni De Guzman, sinabi ni Cu na kabuuang P500,000 ang binigay nilang tulong para sa halos P2.5 milyong bill ng biktima sa ospital.

Giniit ng senador na bagama’t mas mataas ang ibinibigay na insurance coverage ng kompanya kumpara sa nasa batas, may mga pagkakataon umano na kulang ito sa aktuwal na gastusin ng biktima.

Suhestiyon ng senador, dapat na magkaroon ng pondo ang mga drayber at mismong kompanya upang mapunan ang maaaring maging kulang sa ganitong kaso ng biktima.

“The reality of business is there…but you are dealing with lives and this is the first time because of technology…you can put up a trust. From them, if you have an extra profit you put it on your trust, so the thing that cannot be covered from your insurance, you get from there,” ayon sa senador.