Gov’t fund nagagamit sa ‘troll army’ ni Duterte?

Inihahanda na ng kampo ng Legitimate Minority sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ang pagbusisi sa P3.7 Trillion proposed 2018 national budget na personal na isinumite ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara matapos ang kanyang State of the Nation Address (SONA) noong Lunes.



Sa press briefing, sinabi ni Akbayan party-list Rep. Tom Villarin an interesado itong malaman kung saan gagamitin ang pondo ng Office of the President (OP).



Bubusisiin din kung may nakalaan bang budget para pondohan ang mga troll sa social media.

“We would like to look into…like the budget of the Office of the President…we would have to look into how that money was spent. Baka kasi mas malaki ang ginastos natin para dumami ang trolls sa social media,” ani Villarin.



Hindi pa inilalabas ng House committee on ways and means kung magkano ang pondo ng bawat ahensya ng gobyerno kaya hindi pa alam kung magkano ang nakalaang pondo ng OP.



Noong nakaraang budget hearing para sa 2017 national bugdet na nagkakahalaga ng P3.3 Trillion, hindi na binusisi ng Kongreso ang budget ng Office of the President dahil tradisyon na sa Kongreso na hindi ito binubusisi gayundin ang pondo ng Office of the Vice President (OVP).



Gayunpaman, sinabi ni Villarin na sa pagkakataong ito hindi na pasok sa tradisyon ang OP budget kaya ngayon pa lamang ay pinaghahanda na ang mga tauhan ng Pangulo sa pagdepensa sa kanilang pondo.



Maliban dito, aalamin din umano kung ang pondo ng militar ay sapat sa gitna ng giyera laban sa mga terorista sa Mindanao.



Sinabi naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na aalamin nila kung saan kukunin ang nasabing pondo, magkano ang kukunin sa buwis at magkano ang uutangin ng Duterte administration.



“We also have to reviews the current budget, the performance of every department. How much have they spent, how much portion of the budget is untouched, not used,” wika ni Lagman.